Acht Trunkenheitsfahrten und drei verhinderte Trunkenheitsfahrten am vergangenen Wochenende

Betäubungsmitteln nicht mehr verkehrstüchtig waren.



Hierbei wiesen drei Fahrzeugführer entsprechende Alkoholwerte auf, die in den Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit fallen. In diesen Fällen wurden deren Führerscheine zwecks vorläufiger Entziehung der Fahrerlaubnis sichergestellt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.



In fünf Fällen standen die Fahrzeugführer nach ersten Erkenntnissen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, hier wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.



In allen Fällen wurden Blutproben zur Feststellung der genauen Beeinflussung zum Fahrzeitpunkt entnommen.



In drei Fällen konnten die eingesetzten Beamten verhindern, dass es zu entsprechenden Trunkenheitsfahrten kam, indem die Fahrzeugschlüssel der Fahrzeugführer zur Verhinderung der Fahrt sichergestellt wurden.



Im Rahmen der Maßnahmen versuchte ein alkoholisierter Fahrzeugführer sich der Maßnahme durch fußläufige Flucht zu entziehen. Der im Endeffekt untaugliche Versuch konnte durch die Beamten unmittelbar unterbunden werden, die Entnahme der Blutprobe konnte im Anschluss erfolgen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bitburg

Telefon: 06561/9685-0

pibitburg.@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg

Besuchen Sie uns auf "X": #BitBürgerpolizei





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell