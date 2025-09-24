Abschlussmeldung zu Verkehrsunfall auf der B 53 zwischen Enkirch und Traben-Trarbach



Ein mit zwei Personen besetztes Wohnmobil befuhr die B 53 in entgegengesetzte Richtung.

In einer langgezogenen Rechtskurve kommt der 88-jährige, aus Schleswig-Holstein stammende, Fahrer des Pkw aus bislang ungeklärter Ursache von seinem Fahrstreifen nach links auf den Fahrsteifen des Gegenverkehrs ab, wo es zur Frontalkollision mit dem entgegenkommenden Wohnmobil kam, das von einem 61-jährigen, aus Hamburg stammenden, Fahrer geführt wurde.

Infolge des Zusammenpralls erlitten sowohl die beiden Insassen des Wohnmobils als auch die vier Insassen des Pkw, teilweise schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen und wurde mittels Rettungshubschrauber und Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Während der Unfallaufnahme musste die B 53 von 13:45 - 16:00 Uhr voll gesperrt werden.

Im Einsatz befanden sich neben 2 Beamten der PI Zell, 2 Beamten der PW Traben-Trarbach und 2 Beamten der PI Bernkastel die freiwillige Feuerwehren Traben-Trarbach und Enkirch mit insgesamt 33 Kräften, 4 Rettungswagen der Rettungswachen Traben-Trarbach, Bernkastel, Wittlich und Büchenbeuren, 3 Rettungshubschrauber sowie die Straßenmeisterei Bernkastel.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang mach können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Traben-Trarbach oder die Polizeiinspektion Zell zu melden.



