abgestellter Personenkraftwagen auf der Landstraße, Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Urkundenfälschung





Eine männliche Person habe an der Front des Fahrzeuges im Bereich der Motorhaube gestanden. Es habe den Anschein gemacht, als läge eine Panne vor.



Im Anschluss habe der Mann die Kennzeichen abmontiert, ins Fahrzeuginnere gelegt und sei weggegangen.



Gemeinsam mit den Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues führten die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich Fahndungsmaßnahmen durch, was schnell zum Antreffen der beschriebenen Person führte.



Es handelte sich um einen 21-jährigen Mann aus dem Wittlicher Stadtgebiet.



Im Zuge der sich nun anschließenden Ermittlungen ergab sich der Verdacht, dass dieser mit dem Fahrzeug, welches nicht ordnungsgemäß zugelassen und versichert war im öffentlichen Straßenverkehr unterwegs war, als eine technische Panne auftrat.



Die Kennzeichen waren nicht auf das Fahrzeug ausgegeben und der junge Mann war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.



Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, das Fahrzeug wurde abgeschleppt.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell