Abgekommener LKW von der Fahrbahn



Hierbei kam der alleinbeteiligte LKW-Fahrer im Bereich hinter der Einmündung zur K 69 nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach die Leitplanke und stürzte anschließend mehrere Meter in die Tiefe.

Der Fahrer wurde durch den Aufprall leicht verletzt.

Die Bergung des LKW'S erfolgt durch ein Kranunternehmen.

Hierzu wird die L 10 am Morgen des 28.10.2025 ab 08:30 Uhr voll gesperrt. Eine Umleitungsstrecke wird eingerichtet.

Im Einsatz waren neben zwei Streifenbesatzungen der Polizei Daun auch das DRK, die Feuerwehr, die Straßenmeisterei Kelberg und die Kreisverwaltung Vulkaneifel.



