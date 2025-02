Abenteuer Streifendienst - kommt vorbei & macht mit!

Stell dir vor, dein Arbeitstag beginnt mit einem Funkspruch: Ein entlaufenes Pferd sorgt für Verkehrschaos. Kaum ist das Ross sicher eingefangen, ruft der nächste Einsatz - ein kurioser Nachbarschaftsstreit, weil jemand seinen Rasenmähroboter für einen Spion hält. Keine Sorge, bei der Polizei Rheinland-Pfalz wird es nie langweilig.



Unser Streifendienst ist wie ein Actionfilm - nur ohne die Spezialeffekte. Statt Popcorn gibt es echte Verantwortung: Du triffst Entscheidungen, wenn es brenzlig wird, bewahrst Ruhe, wenn es hektisch zugeht und hilfst Menschen, wenn sie dich am dringendsten brauchen. Und nein, dabei geht es nicht nur um Knöllchen!



Was erwartet dich?



Moderne Technik: Unsere Funkstreifenwagen sind hoch ausgestattete Einsatzmittel.



Teamarbeit pur: Im Streifendienst bist du nie allein - dein Partner wird dein wichtigster Verbündeter.



Abwechslung satt: Vom Verkehrsunfall bis zur Verfolgungsjagd - kein Tag ist wie der andere.



Du bist im Alter zwischen 15 und 34 Jahre und interessiert? Dann melde dich doch zur Informationsveranstaltung Crime-Time der Polizeiinspektion Prüm an: bis zum 24.03.2025 via Email (pipruem.einstellungsberatung@polizei.rlp.de) oder telefonisch (06551-9420)



Du lernst nicht nur, wie die Polizei arbeitet - du wirst die Polizei! Wir haben ein spannendes Szenario mit echten Herausforderungen für dich vorbereitet. Wir freuen uns auf dich - Abenteuer garantiert!



Weitere Informationen finden sich unter: https://www.polizei.rlp.de/de/karriere/



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell