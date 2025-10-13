42 neue Kolleginnen und Kollegen verstärken das Polizeipräsidium Trier ab Oktober





Im Rahmen einer kleinen Begrüßungsveranstaltung wurden die neuen Kolleginnen und Kollegen am Montag, 13. Oktober, feierlich willkommen geheißen. Polizeipräsidentin Anja Rakowski nutzte die Gelegenheit, die Neuzugänge persönlich zu begrüßen und ihnen motivierende Worte mit auf den Weg zu geben: "Polizeiarbeit bedeutet, in Momenten zur Stelle zu sein, die für andere Ausnahmesituationen sind. Gehen Sie mit Empathie, Freundlichkeit und klarer Haltung in Ihren Dienst. Mit Ihrer Energie und Ihrem Teamgeist bringen Sie frischen Wind ins Präsidium - bleiben Sie engagiert und passen Sie gut auf sich auf."



Im Anschluss stellte die Polizeipräsidentin den neuen Mitarbeitenden wichtige Führungskräfte sowie Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner des Polizeipräsidiums Trier, darunter auch die Personalvertretungen, vor. Auch der Vorsitzende des Gesamtpersonalrats, Herr Erster Polizeihauptkommissar Peter Kretz, hieß die neuen Kolleginnen und Kollegen herzlich willkommen und wünschte ihnen viel Freude und Erfolg in ihrer neuen Aufgabe.



