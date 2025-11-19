2. Nachtragsmeldung: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B51

Aufgrund der detaillierten Verkehrsunfallaufnahme und der komplexen Bergungs- und Reinigungsarbeiten blieb die B51 bis 3:30 Uhr, knapp 18 Stunden lang, voll gesperrt. Zwischenzeitlich kam es in beide Richtungen zu starkem Rückstau. Umleitungen wurden für die Dauer der Vollsperrung eingerichtet.



Das spezialisierte Verkehrsunfallaufnahme-Team des Polizeipräsidiums Trier hat vor Ort die Unfallaufnahme durchgeführt. Aufgrund der Spurenlage ist aktuell davon auszugehen, dass das unfallbeteiligte Auto aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Hier kollidierte das Fahrzeug mit dem entgegenkommenden LKW. Die drei Insassen des PKW, ein 45-jähriger Mann, eine 42-jährige Frau und ein 7-jähriges Mädchen aus Bitburg sowie der 53-jährige LKW-Fahrer aus dem Landkreis Trier-Saarburg verstarben noch an der Unfallstelle. Die Unfallursache ist weiterhin Gegenstand der laufenden Ermittlungen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Jana Ernst

Telefon: 0651 983-40022

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell