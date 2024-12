15-Jährige vermisst

Die Jugendliche wurde zuletzt Anfang Dezember in Trier gesehen, soll aber auch Bezüge nach Birkenfeld, Hoppstädten-Weiersbach und ins Saarland (Saarbrücken und Neunkirchen) haben.



Derzeit deutet alles darauf hin, dass sie freiwillig und selbstbestimmt unterwegs ist. Die Überprüfung potentieller Anlaufstellen verlief ergebnislos.



Die Jugendliche ist ca. 1,60 m groß, hat dunkelblonde Haare und eine normale Statur. Sie ist möglicherweise stark geschminkt und trägt die Haare meist zurückgebunden. Als sie im Oktober ihr Zuhause verließ, trug sie ein schwarzes Top, eine schwarze Karl Kani Jacke, Nike Air Force One mit goldenem Nike-Zeichen und eine helle Hose.



Ein Foto der Vermissten kann über unsere Fahndungshomepage abgerufen werden: https://s.rlp.de/5q73vwA



Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der 15-jährigen Georgina Fischer geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden: 0651 983-43390.



