15-jährige Jugendliche vermisst

Die 15-jährige Michelle Ney aus Aach wird seit Dienstag, 28. Januar 2025, vermisst. Zuletzt gesehen wurde sie, als sie gegen 17:30 Uhr in einen Bus nach Trier stieg.

Mögliche Anlaufadressen für die Jugendliche sind in Piesport, Salmtal und Konz.



Michelle Ney ist 1,61m groß, schlank und hat lange braun/blonde Haare. Über ihre Kleidung ist nichts bekannt. Fotos der Jugendlichen finden sich auf unserer Fahndungs-Seite: https://s.rlp.de/ZNcRClM



Zeuginnen oder Zeugen, die Hinweise auf den aktuellen Aufenthaltsort der Vermissten geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier unter der Rufnummer 0651 983-43390 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier



Telefon: 0651 983-40022

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell