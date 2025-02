10 Trunkenheitsfahrten am vergangenen Wochenende, eine verhinderte Trunkenheitsfahrt

Bei drei Fahrzeugführern wurden Alkoholwerte im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit festgestellt. Die Führerscheine wurden mit dem Ziel der vorläufigen Entziehung der Fahrerlaubnis sichergestellt.



Bei zwei Fahrzeugführern lag der gemessene Alkoholwert im Bereich einer Ordnungswidrigkeit.



Fünf Fahrzeugführer standen nach derzeitigem Erkenntnisstand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln (THC, Amphetamin, Methamphetamin), wobei zwei von ihnen zusätzlich unter Alkoholeinfluss standen.



Eine männliche Person konnte mit einer Atemalkoholkonzentration von 2,15 Promille auf einem Parkplatz am Steuer sitzend festgestellt werden, nachdem er zuvor in seinen PKW eingestiegen war. Der Fahrzeugschlüssel wurde zur Verhinderung einer Trunkenheitsfahrt sichergestellt.



Zur Feststellung der genauen Beeinflussung wurden Blutproben entnommen. Die jeweils zutreffenden Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

Bereits bei den Ordnungswidrigkeiten liegt das Bußgeld in der Regel bei mindestens 500EUR und einem Monat Fahrverbot.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bitburg

Telefon: 06561/9685-0

pibitburg.dgl@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg

Besuchen Sie uns auf X: #BitBürgerpolizei





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell