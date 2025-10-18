1. Nachtragsmeldung: Einbruch in Juwelier - zwei Täter flüchtig



Die beiden Täter befinden sich weiterhin auf der Flucht. Diese konnten wie folgt beschrieben werden:

Dunkel gekleidet, trugen Sturmhauben, einer der Männer soll ca. 1,85m - 1,95m groß gewesen sein und eine sportliche Figur haben. Beschreibungen zu dem zweiten Täter liegen zurzeit nicht vor.



Anschließend flüchteten die zwei Männer zunächst mit einem PKW in Richtung Mannebach und anschließend zu Fuß in ein nahegelegenes Waldstück.

Das Fluchtfahrzeug konnte im Nahbereich abgestellt vorgefunden werden.

Die Suchmaßnahmen nach den beiden Tätern dauern derzeit noch an.

Die Kriminalpolizei Trier hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang dauern an.



Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe:



Alle Bürger und Bürgerinnen aus dem betreffenden Bereich werden gebeten, verdächtige Bewegungen im Bereich von Gebäuden, Scheunen und abgelegenen Arealen der Polizei zu melden. Bei entsprechenden Feststellungen wird um Mitteilung an die Polizei Saarburg unter 06581-91550 gebeten.

Bitte keine Personen ansprechen! Auch bitten wir darum keine Anhalter mitzunehmen und dies ebenfalls sofort der Polizei mitzuteilen! Nach derzeitigem Stand kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass die Personen als Fluchtmöglichkeiten den Nahverkehr in Betracht ziehen.

Bitten halten Sie die Augen offen!

Gesucht wird nach zwei Personen mit dunkler Kleidung.



