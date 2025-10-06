Zeugenaufruf - Straßenverkehrsgefährdung mehrerer Verkehrsteilnehmer unter Alkoholeinfluss

Auf dem beschriebenen Abschnitt der L293 fuhr ein Verkehrsteilnehmer mehrfach in den Gegenverkehr, sodass entgegenkommende Verkehrsteilnehmer stark abbremsen und teilweise ausweichen mussten, um eine Kollision zu vermeiden.

Im weiteren Verlauf befuhr der Fahrzeugführer die B414 und kam dort kurzzeitig nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei touchierte der Fahrzeugführer mit seinem PKW einen Leitpfosten.

In der Ortslage Hachenburg konnte der PKW letztendlich einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 40-Jährige Fahrer deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe wurde entnommen. Weiterhin wird dem Fahrer die Fahrerlaubnis entzogen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.



Die Polizei bittet in dem Zusammenhang gefährdete Verkehrsteilnehmer, sich bei der Polizeiinspektion Hachenburg zu melden.



