Zeugenaufruf - Mehrere Leitpfosten entlang der L303 beschädigt

Am Montag, den 22.09.2025 wurde die Polizeiinspektion Montabaur gegen 07:15 Uhr über mehrere herausgerissene Leitpfosten entlang der L303 zwischen Helferskirchen und Ewighausen informiert.





Durch die eingesetzten Beamten konnten ca. 30 teilweise vollständig zerstörte Leitpfosten links und rechts neben der Fahrbahn festgestellt werden.



Zeugen, die in der Nacht vom 21.09.2025 auf den 22.09.2025 verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Montabaur unter der Telefonnummer 02602-9226-0 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

E-Mail: pimontabaur@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell