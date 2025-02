***Zeugen gesucht*** Trickdiebstahl in der Stadtmitte

Am 13.02.2025 gegen 11:30 Uhr kam es auf dem Konrad-Adenauer-Platz in Montabaur zu einem Trickdiebstahl durch einen bisher unbekannten Täter.

Der 88-jährige Geschädigte wurde durch diesen im Bereich der Gemüsehändler angesprochen und nach einem 20 Cent-Stück gefragt. Der Geschädigte holte daraufhin seine Geldbörse hervor und gab dem Täter das geforderte Geldstück. Im Nachgang bemerkte der Geschädigte das Fehlen einer höheren Summe Bargeld, welches durch den Täter in einem unaufmerksamen Moment entwendet worden sein dürfte.

Die Polizeiinspektion Montabaur hat folgende Fragen an die Bevölkerung

Wurden Sie im oben genannten Zeitraum durch eine unbekannte Person angesprochen und nach Münzgeld gefragt?

Haben Sie die oben genannte Situation beobachtet und können Angaben zu dem Täter machen?



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur