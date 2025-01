Witterungsbedingte Unfälle

Heute kam es im Zuständigkeitsberiech der Polizeiinspektion Westerburg in dem Zeitraum zwischen 10:50 Uhr und 12:25 Uhr zu insgesamt 4 witterungsbedingten Verkehrsunfällen. Bei drei der Unfälle entstanden lediglich Sachschäden. Bei einem Unfall auf der B8 zwischen Herschbach OWW und Hahn am See geriet ein alleinbeteiligter PKW, aufgrund von den Witterungsverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit, in einer Rechtskurve ins Schleudern. Er kam von der Fahrbahn ab, wo der PKW sich letztendlich überschlug. Die 23jährige Fahrerin wurde hierbei leicht verletzt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Westerburg



Telefon: 0266398050



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell