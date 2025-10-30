Wahlrod – Verkehrsunfallflucht nach Beschädigung der Schutzplanke

Am vergangenen Wochenende, in der Zeit vom 24.10.25 bis 27.10.25, verursachte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Schaden an einer Schutzplanke entlang der B8 zwischen Wahlrod und Winkelbach.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 1500 EUR.

Mögliche Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de zu melden.



