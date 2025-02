Versuchter Einbruchsdiebstahl in Kamp-Bornhofen

Am Morgen des 28.02.2025, gegen 09:20 Uhr, kam es in der Marienstraße in Kamp-Bornhofen zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus.

Dabei klingelten die beiden männlichen Tatverdächtigen zunächst an der rückwärtigen Haustür. Anschließend warfen sie mit einem Pflasterstein eine Fensterscheibe ein, um so in das Haus zu gelangen. Die Bewohnerin machte jedoch auf sich aufmerksam, sodass die beiden Männer fußläufig in Richtung des Bahnhofes flüchteten. Im Rahmen der sofortigen Fahndung, konnten sie nicht mehr festgestellt werden.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den beiden Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Sankt Goarshausen unter der Rufnummer 06771/9327-0 in Verbindung zu setzen.



