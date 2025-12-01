Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Am Freitag, den 28.11.2025, kam es gegen 18:45 Uhr zu einem Einbruchversuch in ein Einfamilienhaus in Müschenbach, Am Asterter Feld.

Bislang unbekannte Täter hebelten eine rückwärtige Terrassentür auf. Sie wurden jedoch vermutlich von der Anwesenheit der Hausbewohner überrascht, weshalb sie von der weiteren Tatbegehung abließen und unerkannt von der Örtlichkeit flüchteten. Es kam zu keinem Kontakt zwischen den Hausbewohnern und der unbekannten Täterschaft.



