Versammlung mit der Thematik "Nie wieder ist jetzt - AfD verbieten"

Am Samstag, den 08.02.2025, um 18:00 Uhr fand in Hachenburg, Alter Markt, die durch DEMOS e. angemeldete Versammlung zur Thematik "Nie wieder ist jetzt - AfD verbieten" statt.

Hachenburg (ots) -



Am Samstag, den 08.02.2025, um 18:00 Uhr fand in Hachenburg, Alter Markt, die durch DEMOS e.V. angemeldete Versammlung zur Thematik "Nie wieder ist jetzt - AfD verbieten" statt. Nach mehreren Redebeiträgen wurde die Kundgebung um 20:00 Uhr durch den Versammlungsleiter beendet. Die Versammlung verlief ohne jegliche Störung und war mit einer Teilnehmerzahl von ca. 1200 Personen gut besucht.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

PI Hachenburg

Telefon: 02662-9558-0





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell