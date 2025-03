Am Montag, den 03.03.2025, gegen 13:30 Uhr kam es in Dreisbach zu einer Verkehrsunfallflucht.

Eine 18-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Hauptstraße(L294) in Fahrtrichtung Ailertchen. Ein unbekannter Pkw fuhr vom Wachtweg auf die Hauptstraße ein und missachtete hierbei die Vorfahrt des von rechts kommenden Fahrzeugs. Um einen Zusammenstoß zu verhindern wich die 18-Jährige nach rechts aus und kollidierte mit einem Leitpfosten. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugenhinweise an die Polizei Hachenburg, Tel. 02662-95580.



