Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Am Freitag, den 21.03.2025, im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 14:20 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz der BBS Westerburg.

Hierbei stieß ein vermutlich blauer PKW beim Parken gegen den rechts neben ihm stehenden, roten PKW und verursachte Sachschaden.

Das blaue Fahrzeug entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.



Bei sachdienlichen Hinweisen zum flüchtigen PKW bitte an die Polizei in Westerburg wenden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Westerburg

Jahnstraße 5

56457 Westerburg

Tel.: 02663 9805-0





