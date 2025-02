Verkehrsunfallflucht ***Zeugen gesucht***

Am Donnerstag, den 27.02.2025, ereignete sich zwischen 18:30 - 18:45 Uhr auf der K51 zwischen Hellenhahn-Schellenberg und Seck in Höhe der Zufahrt zum Campingplatz Weiherhof eine Verkehrsunfallflucht.

Auf der dortigen Geraden kollidierten zwei Pkw mit deren linken Außenspiegeln, wobei zumindest ein Fahrzeug beschädigt wurde. Einer der Unfallbeteiligten, welcher die Strecke in Fahrtrichtung Hellenhahn-Schellenberg befuhr, entfernte sich unberechtigt von der Unfallstelle.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Westerburg unter der Tel. 02663/98050.



