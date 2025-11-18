Das Fahrzeug der Geschädigten wurde beim Ein-/ oder Ausparken am linken hinteren Kotflügel beschädigt. Die verursachende Person entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.
Verkehrsunfallflucht Netto Markt – Zeugen gesucht
