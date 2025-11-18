Verkehrsunfallflucht Netto Markt – Zeugen gesucht

Am 17.11.2025 in dem Zeitraum zwischen 10:15 Uhr und 10:45 Uhr ist es auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in Nastätten zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen.

Das Fahrzeug der Geschädigten wurde beim Ein-/ oder Ausparken am linken hinteren Kotflügel beschädigt. Die verursachende Person entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.



