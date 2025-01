Verkehrsunfallflucht L288 im Baustellenbereich der Nister

Der flüchtige Fahrer befuhr mit seinem PKW VW T-Roc in der Farbe anthrazit die L288 von Betzdorf aus kommend und beabsichtigte weiter in Richtung Hachenburg zu fahren.

Unmittelbar vor dem Baustellenbereich in Nister, kam der flüchtige Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab, woraufhin er die auf dem rechten Fahrstreifen aufgestellten Warnbaken touchierte. An insgesamt drei Warnbaken wurde Sachschaden verursacht. An dem PKW wurde ebenfalls Sachschaden verursacht. Dieser dürfte sich aufgrund der vor Ort aufgefundenen Fahrzeugteile im vorderen rechten Bereich der Frontstoßstange befinden.

Anschließend entfernte sich das flüchtige Fahrzeug von der Unfallörtlichkeit ohne jegliche Feststellung ermöglichen zu können.



Bitte jegliche Hinweise bei der Polizeiinspektion Hachenburg, unter folgender Telefonnummer 02662-95580 melden.



