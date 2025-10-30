Verkehrsunfallflucht in Nastätten

Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte in der Freiherr-vom-Stein-Straße ein bisher unbekanntes Fahrzeug mit dem linken Außenspiegel eines geparkten PKW.

Anschließend entfernte sich das Fahrzeug / die unbekannte Täterschaft in unbekannte Richtung, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.



Zeuginnen oder Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug bzw. der unbekannten Täterschaft geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion St. Goarshausen unter den angegebenen Kontaktdaten zu melden.



