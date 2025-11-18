Verkehrsunfallflucht in Ailertchen - Zeugen gesucht!

Am Morgen des 18.11.2025 gegen 08:30 Uhr ist es zu einem Verkehrsunfall mit Flucht auf der B 255 inmitten der Ortslage Ailertchen gekommen.





In Höhe der Einmündung B255/L294 (Fahrtrichtung Bad Marienberg) ist ein dunkler Pkw aus bislang ungeklärten Gründen auf die Gegenspur geraten. Der entgegenkommende Geschädigte musste daraufhin nach rechts ausweichen und geriet in Schieflage. In Folge dessen entstand bei dem Geschädigten ein nicht unerheblicher Sachschaden.



Der dunkle Pkw entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.



Zeugenhinweise telefonisch oder per E-Mail an die Polizeiinspektion Westerburg.



