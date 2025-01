Verkehrsunfallflucht Bismarckstraße in Bad Marienberg

Am 31.01.2025, gegen 11:00 Uhr, befuhr der Geschädigte mit seinem Pkw VW Touran die Bismarckstraße in Bad Marienberg aus Richtung Zinhain kommend und beabsichtigte weiter in Richtung Neuer Weg zu fahren.