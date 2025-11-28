Verkehrsunfallflucht auf der L 281 "Nistertalstraße"



Demnach habe ein Kleinwagen aus Richtung Hachenburg kommend einen ihm vorausfahrenden LKW überholt und dabei einen aus Nistertal entgegenkommenden PKW übersehen. Dieser musste in den Straßengraben ausweichen und kollidierte dabei mit einem Leitpfosten.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachten konnten oder Hinweise auf den Kleinwagen oder den LKW geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Hachenburg unter der Nummer: 02662-95580 zu melden.



