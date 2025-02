Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Löwencafé Hehl in Hachenburg - Zeugenaufruf

Am Montag, 10.02.2025 im Zeitraum zwischen 07:30 Uhr und 12:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Löwencafé Hehl in Hachenburg zu einem Verkehrsunfall.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen ordnungsgemäß in einer Parklücke abgestellten Pkw VW Golf und beschädigte diesen im Bereich der rechten Fahrzeugseite. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Hachenburg (02662-95580 oder pihachenburg@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Hachenburg



Telefon: 02662-95580





