Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Samstag, den 01.03.2025, gegen 14:55 Uhr kam es auf der B413 zwischen Höchstenbach und Mündersbach zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, bei welchem die beiden Fahrzeugführer leicht verletzt wurden.

Ein 29-Jähriger befuhr die B413 in Fahrtrichtung Höchstenbach und überholte eine Fahrzeugschlange, als ein vor ihm fahrender 25-Jähriger nach links in einen Feldweg abbog. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, welche infolgedessen nicht mehr fahrbereit waren.



