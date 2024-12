Verkehrsunfall mit verletzter Person

Ein PKW-Fahrer befuhr diese Landstraße aus Richtung Malberg kommend in Fahrtrichtung Atzelgift und erfasste hierbei eine Fußgängerin, welche kurz vor der Einmündung Atzelgift die Fahrbahn querte, indem sie hinter dem Bus herging und folglich auf die Straße lief.



Der Bus hatte an der Haltestelle in Fahrtrichtung Malberg gehalten.

Die Fußgängerin wurde hierbei leicht verletzt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hachenburg

Pressestelle

PHK Hannebauer



Telefon: 02662-9558-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell