Verkehrsunfall mit Verletzten und Vollsperrung der B255

Am 20.03.2025 um 16:10 Uhr kam es auf der B 255 in Höhe Niederahr zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten PKW.

Ein in Richtung Rennerod fahrender PKW Ford musste verkehrsbedingt abbremsen. Dies nahm der nachfolgende Fahrer eines VW Golf zu spät wahr und fuhr dem Ford in das Heck. Ein weiterer nachfolgender Fahrer eines PKW Volvo bemerkte die Situation ebenfalls zu spät und kollidierte mit großer Wucht mit dem Golf. Diese beiden Fahrzeugführer wurden durch die starke Kollision jeweils leicht verletzt und vom DRK versorgt. Zwei der drei PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme, Straßenreinigung und Bergung der Fahrzeuge wurde die B 255 in Richtung Norden für die Dauer von 90 min gesperrt. Die Straßenmeisterei richtete eine Umleitung ein. Der Gesamtschaden an allen drei Fahrzeugen wird auf 50.000 Euro geschätzt. Neben der Polizei war das DRK mit zwei Rettungswagen vor Ort.



