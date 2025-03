Verkehrsunfall mit schwer verletzter Fahrradfahrerin

Am 20.03.2025 um 16:12 Uhr beabsichtigte eine 80-jährige Radfahrerin von der Ausfahrt eines Wirgeser Einkaufszentrums nach links in die Siemensstraße einzubiegen.

Dabei übersah sie den vorfahrtsberechtigten PKW des anderen Unfallbeteiligten, der die Siemensstraße in Richtung Kreisverkehr Samoborstraße befuhr. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde die Frau in die Windschutzscheibe des PKW geschleudert und verletzte sich schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich. Sie wurde vom DRK versorgt und einem Krankenhaus zugeführt. Die Sachschäden fielen gering aus.



