Verkehrsunfall mit schwer verletztem Leichtkraftradfahrer

Am 02.02.2025, gegen 16:15 Uhr ereignete sich in Norken ein Verkehrsunfall.

Den Ermittlungen zufolge hat der Leichtkraftradfahrer aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und kam zum Sturz. Dabei wurde der Fahrzeugführer schwer verletzt. Eine Lebensgefahr für die Person besteht jedoch nicht. Dies dürfte auch dem Tragen eines Helmes zu verdanken sein.

Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Zu einem Fremdschaden kam es nicht.

Aufgrund der Verletzungen wurde der Fahrzeugführer mittels einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht.

Im Einsatz befanden sich Kräfte des Rettungsdienstes und der Polizei Hachenburg.



