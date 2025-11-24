Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ein Unfallbeteiligter, aus Fahrtrichtung Siegen kommend, kam aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte Frontal mit dem entgegenkommenden PKW. Dabei wurde der PKW abgewiesen und kam von der Fahrbahn ab. Bei dem Unfall wurden 3 Personen leicht verletzt. Die Strecke musste für die Unfallaufnahme, sowie die Fahrzeugbergung für die Dauer von 3 Stunden voll gesperrt werden. Eine entsprechende Umleitung wurde eingerichtet.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02663/98050





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell