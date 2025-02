Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am 03.02.2025 kam es gegen 22:37 Uhr auf der B54 zwischen den Ortslagen Rennerod und Emmerichenhain zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung mehrerer Fahrzeuge, darunter ein Schwertransport.

Ein 37-jähriger Fahrzeugführer aus der Verbandsgemeinde Bad Marienberg befuhr die B54 von Rennerod kommend in Fahrtrichtung Siegen. Kurz vor der Ortslage Emmerichenhain kam der Fahrzeugführer mit seinem PKW in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit der Ladung des Schwertransportes und im weiteren Verlauf mit zwei weiteren Begleitfahrzeugen. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein hoher Sachschaden.

Der Fahrzeugführer stand vermutlich unter Alkoholeinfluss. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Die B54 war im Bereich der Unfallstelle für etwa 2 Stunden gesperrt.



