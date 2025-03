Verkehrsunfall mit Flucht – Zeugenaufruf

Am Abend des 15.03.2025 kam es zwischen 19:20 - 19:25 Uhr auf dem Parkplatz des Restaurants "Rhodos Grill" in Wirges zu einer Verkehrsunfall mit anschließender Flucht.



Durch Augenzeugen wurde beobachtet, wie ein Mercedes Kombi rückwärts aus einer Parktasche gegen einen geparkten BMW stieß. Der Fahrer / die Fahrerin verließ die Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Eine Beschreibung des Unfallverursachers liegt nicht vor. Es konnten jedoch Fahrzeugteile des Verursachers sichergestellt werden.

Weitere Augenzeugen, die den Unfall ebenfalls beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Montabaur in Verbindung zu setzen.



Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell