Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person auf der B414

Am Sonntag, 02.02.2025 um 21:25 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 414 in der Gemarkung Mudenbach ein Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Ein alleinbeteiligter Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw die Bundesstraße 414 aus Fahrtrichtung Müschenbach kommend in Fahrtrichtung Kroppach und kam vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich aufgrund dessen mehrfach im rechten Straßengraben. Der 18-jährige Fahrzeugführer verletzte sich glücklicherweise nur leicht.



