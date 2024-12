Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr mit verletzten Personen

Am Montag, den 02.12.2024, gegen 18.47 Uhr kam es auf der B255 zwischen den Ortschaften Rennerod und Hellenhahn-Schellenberg zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 32-jähriger Fahrzeugführer die B255 in Fahrtrichtung Hellenhahn, als er aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr fuhr und dort mit einem entgegenkommenden Fahrzeug frontal kollidierte.

Beide Fahrzeuge kamen anschließend von der Fahrbahn ab.

Die Fahrzeugführer beider PKW's wurden leicht verletzt.

Die B255 war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.



