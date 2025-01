Verkehrsunfälle infolge winterlicher Witterung

Westerburg, Höhn, Hahn am See (ots) - Heute, am 09.01.2025, ereigneten sich im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Westerburg innerhalb von einer Stunde, zwischen 14:30 Uhr und 15:30 Uhr, gleich drei Verkehrsunfälle infolge des plötzlichen Schneefalls in Verbindung mit nicht angepasster Geschwindigkeit.