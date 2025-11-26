Verkehrskontrolle deckt erneut Aufenthaltsverstöße auf





Im Fahrzeug befanden sich drei albanische Staatsangehörige im Alter von 20, 22 und 37 Jahren. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass sie nicht über die erforderlichen Aufenthaltstitel verfügten und keine Genehmigung zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit vorlag. Hinweise deuteten darauf hin, dass sie im Bereich Garten- und Landschaftsbau eingesetzt waren.



Gegen die drei Personen wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Aufenthalts sowie wegen Verstößen gegen das Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit eingeleitet. In Zusammenarbeit mit der zuständigen Ausländerbehörde erfolgte zudem die Einleitung aufenthaltsbeendender Maßnahmen.



Darüber hinaus richtet sich ein Ermittlungsverfahren gegen den verantwortlichen Unternehmer. Es besteht der Verdacht der Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt sowie von Verstößen gegen einschlägige arbeitsrechtliche Regelungen.



