Verkehrsgefährdung mit anschließender Verkehrsunfallflucht

Ein dunkelfarbener VW Passat befuhr die L 288 von Langenhahn kommend in Fahrtrichtung Gemünden. In Höhe der Abfahrt Westerburg - Gershasen überholte der VW Passat ein vor sich befindlichen weißen Pkw und scherte dabei über die durchgezogene Linie in den Gegenverkehr aus. Der entgegenkommende Unfallgeschädigte, welcher die linke von seinen zwei Fahrspuren nutzte, konnte aufgrund einer ruckartigen Lenkbewegung einen Frontalzusammenstoß verhindern. Der VW Passat fuhr im weiteren Verlauf im großen Bogen auf die rechte Fahrspur des Unfallgeschädigten und fuhr an diesem ebenfalls vorbei. Beim Einscheren kam es zum Zusammenstoß beider rechten Heckseiten der Fahrzeuge. Der VW Passat entfernte sich mit vermutlich überhöhter Geschwindigkeit von der Unfallstelle.



Es wird um Hinweise hinsichtlich des dunkelfarbenen VW Passat gebeten. Kann der unbeteiligte weiße Pkw Angaben zum Unfallhergang machen?



Hinweise bitte an unten genannten Polizeidienststelle in Westerburg.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Westerburg

z.Hd. PK Stahl



Telefon: 02663 - 9805 0

E-Mail: piwesterburg.wache@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell