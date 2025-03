Der Fahrer missachtete die Anhaltezeichen und flüchtete mit hohem Tempo aus Höhr-Grenzhausen über Alsbach, Breitenau bis nach Selters. In Selters wurde der PKW in der Straße "Am Saynbach" abgestellt, die beiden Insassen flüchteten. Im Zuge der Fahndung konnte eine Person festgenommen werden. Am PKW waren entwendete Kennzeichen angebracht. Zeugen der Verfolgungsfahrt, die durch den Golf gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Polizei Höhr-Grenzhausen unter der Rufnummer 02624/9402-0 zu melden.



