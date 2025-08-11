Auf Grund seiner vermutlich mittelschweren Verletzungen wurde er durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Zudem stand der Mann offensichtlich unter Alkoholeinwirkung. Es erfolgte eine Blutentnahme. Gegen den Scooter-Fahrer wurde u. a. ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.
Unfall mit Elektroscooter
