Unfall mit Elektroscooter

Am 10.08.2025, gegen 22:00 h, kam ein 38-jähriger Führer eines E-Scooters beim Befahren der Emser Straße in Nassau alleine zu Fall.

Auf Grund seiner vermutlich mittelschweren Verletzungen wurde er durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Zudem stand der Mann offensichtlich unter Alkoholeinwirkung. Es erfolgte eine Blutentnahme. Gegen den Scooter-Fahrer wurde u. a. ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.



