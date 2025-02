Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort – Hachenburg

Am 12.02.2025 ereignete sich gegen 12:40 Uhr auf der K21 an der Einmündung zur B 414 von Marienstatt kommend eine Verkehrsunfallflucht.



Eine Unfallbeteiligte hielt mit ihrem PKW (silberner Ford) an der genannten Einmündung und beabsichtigte nach links auf die K 21 Richtung Hachenburg aufzufahren.

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beabsichtigte mit seinem Lieferwagen (helle Farbe) von der K 21 nach rechts auf die B 414 Richtung Müschenbach aufzufahren und fuhr hierfür an der besagten Unfallbeteiligten rechts vorbei. Hierbei streifte die linke Fahrzeugseite seines Lieferwagens die rechte Fahrzeugseite des PKW´s.

Dadurch entstand Sachschaden am PKW und vermutlich ebenfalls am Lieferwagen.

Die Polizei Hachenburg bittet mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer 02662/95580 zu melden.



