Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - flüchtiger Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis aber dafür unter dem Einfluss berauschender Mittel





Der Führer eines PKW kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Das Fahrzeug wurde durch den Unfall total beschädigt.



Der alleinbeteiligte 42-jährige Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, konnte jedoch im Zuge der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen unweit der Unfallstelle angetroffen und gestellt werden.



Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ferner ergaben sich Hinweise auf einen zurückliegenden Betäubungsmittelkonsum des Fahrzeugführers.



Dem Unfallverursacher wurde eine Blutprobe entnommen und es wurden diverse Strafverfahren eingeleitet.



