Trunkenheit im Straßenverkehr

Am 03.11.2025 um 16:05 Uhr wurde der Polizei in Montabaur ein PKW-Fahrer gemeldet, der die Kreisstraße 113 zwischen Simmern und Neuhäusel in Schlangenlinien befuhr.

Der Fahrer war auch zuvor schon durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen. Bei einer anschließenden Kontrolle durch die Polizei wurde festgestellt, dass der 54-jährige Fahrzeugführer mit 1,31 Promille unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde zu Beweiszwecken eine Blutprobe entnommen. Der Beschuldigte muss nun mit einem Fahrerlaubnisentzug rechnen.



