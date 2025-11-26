Der oder die unbekannten Täter entwendeten aus dem Wohngebäude Schmuck im Wert eines mittleren viertstelligen Euro-Betrages. Die Ermittlungen richten sich derzeit vorrangig gegen mindestens zwei, augenscheinlich männliche, Personen. Zeugen, die im Tatzeitraum, zuvor oder danach verdächtige Fahrzeuge oder Personen wahrgenommen haben, werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizeiinspektion Diez zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Diez
PHK S. Schmidt
Telefon: 06432-6010
Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell
Tageswohnungseinbruchdiebstahl – Schmuck entwendet
Der oder die unbekannten Täter entwendeten aus dem Wohngebäude Schmuck im Wert eines mittleren viertstelligen Euro-Betrages. Die Ermittlungen richten sich derzeit vorrangig gegen mindestens zwei, augenscheinlich männliche, Personen. Zeugen, die im Tatzeitraum, zuvor oder danach verdächtige Fahrzeuge oder Personen wahrgenommen haben, werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizeiinspektion Diez zu melden.