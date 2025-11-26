Tageswohnungseinbruchdiebstahl – Schmuck entwendet

Am Dienstagabend, 25.11.2025, gegen 20:00 Uhr, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Wohnhaus in der "Schloßstraße" in 65558 Holzheim.

Der oder die unbekannten Täter entwendeten aus dem Wohngebäude Schmuck im Wert eines mittleren viertstelligen Euro-Betrages. Die Ermittlungen richten sich derzeit vorrangig gegen mindestens zwei, augenscheinlich männliche, Personen. Zeugen, die im Tatzeitraum, zuvor oder danach verdächtige Fahrzeuge oder Personen wahrgenommen haben, werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizeiinspektion Diez zu melden.



