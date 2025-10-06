Nachdem ein Spieler der Gastmannschaft eine gelb-rote Karte erhielt, ging dieser auf den Schiedsrichter los und griff ihn mit einem Kopfstoß an. In der Folge wurde das Spiel durch den Schiedsrichter abgebrochen. Der Schiedsrichter erlitt durch den Kopfstoß leichte Verletzungen. Durch die Polizeiinspektion Montabaur wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eröffnet.
tätlicher Angriff auf Schiedsrichter führt zu Spielabbruch
