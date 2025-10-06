tätlicher Angriff auf Schiedsrichter führt zu Spielabbruch

Am Sonntag, den 05.10.2025, endete ein Fußballspiel in der Kreisliga C zwischen der Heimmannschaft SPVGG EGC Wirges II und der Gastmannschaft SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach II mit einem Spielabbruch.

Nachdem ein Spieler der Gastmannschaft eine gelb-rote Karte erhielt, ging dieser auf den Schiedsrichter los und griff ihn mit einem Kopfstoß an. In der Folge wurde das Spiel durch den Schiedsrichter abgebrochen. Der Schiedsrichter erlitt durch den Kopfstoß leichte Verletzungen. Durch die Polizeiinspektion Montabaur wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eröffnet.



