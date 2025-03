Am Montag, 17.03.2025 gegen 08:00 Uhr kam es auf einem Feldweg in der Gemarkung Höchstenbach zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Spaziergänger und dem Fahrzeugführer eines silbernen BMW.



Hierbei trat der Spaziergänger gegen den vorbeifahrenden Pkw.



Der Fahrer des Pkw wird gebeten sich telefonisch unter 02662-95580 oder per Email: pihachenburg@polzei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Hachenburg in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hachenburg



Telefon: 02662-95580





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell